В Харькове представители ТЦК силой затащили мужчину в микроавтобус: видео

В военкомате отметили, что изучают все обстоятельства инцидента.

В Харькове люди в военной форме, предварительно, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки силой затащили мужчину в микроавтобус, несмотря на его сопротивление. Соответствующее видео появилось в сети в начале января.

На кадрах видно, как люди в форме тянут по улице гражданского, громко кричащего: «Нет, что вы делаете? Отстаньте!»

Через несколько секунд в кадре появляется служебный микроавтобус, в который сотрудники военкомата пытаются затащить мужчину.

Несколько секунд он сопротивляется и продолжает кричать, но в конце концов его сажают в машину и вывозят.

Пресс-служба Харьковского ТЦК и СП ответила, что изучает все обстоятельства инцидента.

«По состоянию на данный момент Военной службой правопорядка в ВСУ и правоохранительными органами изучаются все обстоятельства, повлекшие конфликтную ситуацию, и проверяется соблюдение должностными лицами порядка оповещения военнообязанных», - заявили в ТЦК в комментарии LIGA.net.

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