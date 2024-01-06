Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности 550 судей апелляционных судов: «скамейка запасных» украинского правосудия оказалась удивительно короткой

В конкурсе на должности судей апелляционных судов будут участвовать члены Высшего совета правосудия, судьи апелляционных судов, известные адвокаты, помощники судей и даже заведующий складом и мастер по лесозаготовкам.

Полицейским за бездействие в сфере борьбы с наркотиками грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества

Депутаты предлагают наказывать правоохранителей, которые умышленно не прекратили преступление в сфере обращения наркотиков и прекурсоров, 15 годами лишения свободы.

В Нацбанке прокомментировали колебания курса гривны к доллару, - они незначительны

НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и дальше, - замглавы Нацбанка.

Был внесен в систему «Шлях» как водитель, но нервничал и не смог объяснить содержимое груза, - суд рассмотрел дело об отказе в пересечении границы

Решение о том, подтвердило ли лицо цель поездки оценивается исключительно должностным лицом Государственной пограничной службы, - позиция суда.

ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

Кризис в руководстве, множество кадровых процедур, требования и давление на Комиссию как извне, так и изнутри.

  1. В Украине

В Одесской области зацвел уникальный краснокнижный цветок.

07:00, 6 января 2024
На юге области заметили цветение безвременника анкарского — уникального растения из Красной книги.
В Одесской области зацвел уникальный краснокнижный цветок.
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

На юге Одесщины сотрудники национального природного парка "Тузловские лиманы" обнаружили первое удивительное природное явление для этого времени года - цветение позднецвета анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. Местные жители называют его "брандушкой". Об этом в Фейсбук рассказал эколог Иван Русев.

По его словам, это действительно чудо, когда на дворе новый военный год, а этот цветок уже «объявил начало весны», увидев свет в бассейне реки Когильник неподалеку от Татарбунар.

Это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов.

Раньше в этих краях его регистрировали очень часто, но позже – начиная с февраля. А в это зимнее растение оно уже начало показывать свои первые ростки сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году. Первые цветы появились в конце декабря.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Петро Абрамов
    Петро Абрамов
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду