В Киеве обезвредили боевую часть российской ракеты «Кинжал», фото

В ГСЧС показали фото, как обезвреживали боевую часть российской ракеты «Кинжал».

Фото: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Киеве саперы ГСЧС обезвредили боевую часть вражеской аэробалистической гиперзвуковой ракеты «Кинжал», которую сбили над столицей. Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

«Иметь дело с разными видами боеприпасов, ракетами, самодельными взрывными устройствами для саперов ГСЧС – это обыденное дело, которое они выполняют ради безопасности украинского народа», - пишут в ГСЧС.

Над обезвреживанием боевой части ракеты работали пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что 2 января Воздушные Силы сбили 10 из 10 вражеских ракет «Кинжал» с помощью ЗРК Patriot и это рекорд.

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