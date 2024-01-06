В Киевской области спасатели освободили из железной ловушки дикую косулю, видео

Чтобы освободить испуганное животное, спасателям пришлось задействовать специнструмент.

В Макарове Киевской области местные жители заметили, что в заборе застряла дикая косуля. Чтобы помочь животному, на место происшествия вызвали спасателей. Об этом сообщил официальный сайт ГСЧС.

«Иногда в Службе спасения бывают довольно интересные случаи. Конечно, они связаны со спасением. Но даже у спасателей всегда есть повод для удивления. Так, например, на этот раз в поселке Макаров Бучанского района на улице Богдана Хмельницкого прямо посреди улицы в заборе застряла дикая косуля», – отметили спасатели.

С помощью разжима, «потерпевшую» осторожно уволили из ловушки и выпустили на свободу.

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