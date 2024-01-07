В Украину течением принесло понтонный мост россиян: видео

Саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.

Пограничники на Черниговщине обнаружили крупногабаритный плавучий объект, который двигался по реке Десна из россии.

Как рассказали в ГПСУ, за подозрительным сооружением охранники границы наблюдали, пока оно не остановилось у берега на украинской территории.

Оказалось, что это понтонный мост, до недавнего времени служил россиянам переправой.

В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.

После изучения состояния моста будет приниматься решение относительно его дальнейшей судьбы, отметили в ГПСУ.

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