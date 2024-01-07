Непогода в Украине: водители показали ситуацию на трасе Киев – Одесса, видео

Из-за непогоды на трассе Киев – Одесса плохая видимость.

Как ранее мы писали, водителей призвали воздержаться от поездок из-за штормового предупреждения.

С 7 по 9 января ожидается резкое снижение температуры воздуха до 19 - 25 градусов мороза и сильные снегопады по всей территории Украины.

Уже ближе к вечеру ситуация с погодой начала ухудшаться. Водители, которые ехали по трассе Киев – Одесса, показали, какая сейчас там обстановка.

Как видно на видео, на дороге плохая видимость и идут осадки.

Ранее глава Агентства по восстановлению Мустафа Найем призвал водителей не выезжать на собственном транспорте.

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