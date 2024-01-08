Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги

Мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.

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Кабмин упразднил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Исключение – зона активных боевых действий

Об этом говорится в соответствующем постановлении Правительства от 29 декабря 2023 г. № 1405 о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Так, Кабмин упразднил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание штрафов и пени, взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Кроме того, постановлением на временно оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации.

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