В Киеве легковушка влетела в автобус на остановке во время посадки пассажиров

Водитель автобуса сообщил, что на остановке, при высадке пассажиров, на большой скорости в его транспортное средство въехал автомобиль Peugeot.

В четверг вечером, 10 января, патрульные получили сообщение об автопроисшествии в Голосеевском районе столицы.

Водитель маршрутного транспортного средства сообщил, что на остановке, во время посадки пассажиров, на большой скорости в его транспортное средство въехал автомобиль Peugeot. Об этом рассказали в Патрульной полиции Киева.

На месте происшествия правоохранители пообщались с участниками и обнаружили признаки алкогольного опьянения у предполагаемого виновника ДТП. Инспекторы предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения.

В полиции пишут, что мужчина признался, что употреблял алкоголь после совершения автопроисшествия и согласился пройти осмотр. Драгер показал 1,87 промилле алкоголя в крови водителя.

Патрульные составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлеко ДТП) и по ч. 4 ст. 130 (Употребление алкоголя после совершения ДТП) КУоАП.

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