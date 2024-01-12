На Оболони в Киеве из-под льда спасли мужчину: фото

Водолазы-спасатели обнаружили мужчину в 50 метрах от берега.

Источник фото: ГСЧС

В Оболонском районе столицы водолазы спасли мужчину из-под льда. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве.

Сообщение о том, что на Верблюжьем заливе в воде находится человек, поступило к спасателям 11 января в 09:32.

По прибытию водолазы-спасатели обнаружили мужчину в 50 метрах от берега.

Пострадавшему помогли с помощью спасательного снаряжения и оказали домедицинскую помощь до приезда медиков.

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