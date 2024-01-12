Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прибыла в Киев, фото

Пенни Прицкер уже провела встречу с главой Мининфраструктуры Александром Кубраковым и с представителями частного сектора.

В пятницу, 12 января, специальная представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер приехала с визитом в Киев. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк на своей странице в соцсети Х.

«Очень тепло поздравляем в Киеве Пенни Прицкер и руководителей частного сектора США. Сегодня мы проведем встречи, посвященные ускорению инвестиций американского бизнеса в Украину для ее восстановления», – написала Бринк.

Пенни Прицкер сообщила, что уже провела встречу с украинскими чиновниками, в том числе главой Мининфраструктуры Александром Кубраковым, а также с представителями частного сектора.

«Благодарю содержательного разговора о практических шагах по увеличению экспорта и восстановлению экономической жизнеспособности Украины, что является решающим контрпунктом агрессии россии», — написала Прицкер на своей странице в соцсети Х.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

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