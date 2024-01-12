Драгоценный багаж: в варшавском аэропорту у украинки обнаружили бриллиантов на 14 млн грн, фото

Гражданка Украины прибыла из Армении и должна была продолжить свое путешествие в Бельгию.

В Варшаве в аэропорту им. Фридерика Шопена разоблачили украинку, пытавшуюся перевезти драгоценные камни на около 14 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Палаты налоговой администрации в Варшаве.

Отмечается, что женщина приехала в Польшу из Армении. Дальше она планировала ехать в Бельгию. При себе она имела только ручную кладь и пыталась пройти контроль, не задекларировав ценный багаж. Впрочем, сотрудники Таможенной и фискальной службы отправили ее на дополнительную проверку.

Ручная кладь была ее единственным багажом, в ней во время проверки обнаружили бриллиантов весом около 670 карат или 134 грамма. Украинка предъявила документы, подтверждающие покупку драгоценных камней.

В целом стоимость изъятых бриллиантов составляет более 1,5 млн. злотых (около 14,2 млн гривен). Убытки для госбюджета в случае их продаж могли бы достичь 350 тысяч злотых. Теперь украинке грозит штраф.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.