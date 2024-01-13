Застрял в реке: на Черниговщине сотрудники ГЧЧС спасли коня, фото

Спасатели вытащили коня из водяной ловушки.

В четверг, 11 января, в Черниговской области спасатели достали из реки коня. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что в городе Семеновка в реку Дрест попал конь. Животное подвернуло ногу и не смогло самостоятельно выбраться.

Не удалось его вытащить из водяной ловушки и хозяевам вместе с местными жителями.

«Совместными усилиями спасателей с горожанами животное достали на берег с помощью пожарных рукавов и широких строп. Коня передали владельцам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области спасатели освободили из железной ловушки дикую косулю.

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