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  1. В Украине

Застрял в реке: на Черниговщине сотрудники ГЧЧС спасли коня, фото

12:31, 13 января 2024
Спасатели вытащили коня из водяной ловушки.
Застрял в реке: на Черниговщине сотрудники ГЧЧС спасли коня, фото
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В четверг, 11 января, в Черниговской области спасатели достали из реки коня. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что в городе Семеновка в реку Дрест попал конь. Животное подвернуло ногу и не смогло самостоятельно выбраться.

Не удалось его вытащить из водяной ловушки и хозяевам вместе с местными жителями.

«Совместными усилиями спасателей с горожанами животное достали на берег с помощью пожарных рукавов и широких строп. Коня передали владельцам», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области спасатели освободили из железной ловушки дикую косулю.

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