В Киеве среди ночи загорелся припаркованный автомобиль Suzuki: видео

Огонь мог опрокинуться на припаркованные рядом автомобили.

В Киеве патрульные помогли потушить пылающий автомобиль в Оболонском районе.

Сообщения о пожаре поступило ночью, около 5 часов, когда граждане отдыхали.

На месте вызова инспекторы обнаружили авто Suzuki, охваченное пламенем.

Каждая секунда была важной, ведь огонь мог опрокинуться на припаркованные рядом автомобили, поэтому инспекторы с помощью огнетушителя противостояли пламени, пока на место не прибыли пожарные, которые окончательно ликвидировали возгорание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.