В Киеве в ТРЦ загорелся пожар в детской комнате: проводится эвакуация, видео

В Соломенском районе Киева проходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где вспыхнул пожар. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Он отметил, что предварительно возгорание произошло на 4 этаже четырехэтажного здания в детской комнате.
Экстренные службы направляются на место.
В местных Телеграм-каналах публикуют видео с места происшествия.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.