В Киеве в ТРЦ загорелся пожар в детской комнате: проводится эвакуация, видео

В настоящее время происходит эвакуация людей из ТРЦ «Космополит».

В Соломенском районе Киева проходит эвакуация людей из ТРЦ "Космополит", где вспыхнул пожар. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что предварительно возгорание произошло на 4 этаже четырехэтажного здания в детской комнате.

Экстренные службы направляются на место.

В местных Телеграм-каналах публикуют видео с места происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.