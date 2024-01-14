«Ноль евро»: киевские Золотые ворота появились на новой коллекционной купюре, фото

Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется для настоящих евробанкнот.

Фото: mcip.gov.ua

В Украине в продажу поступила лимитированная коллекция евробанкнот номиналом ноль евро с изображением Золотых ворот, которую изготовили во Франции. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики на своем официальнмо сайте.

13 января Национальный заповедник «София Киевская» начал реализацию новых коллекционных купюр «ноль евро» с изображением выдающегося памятника архитектуры XI века - Золотых ворот, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Символично, что в ХІІІ веке именно Золотые ворота были одним из бастионов, ставших на пути Монголо-Татарского нашествия, тем самым уберегнув от него страны Европы. Примечательно, что новая евробанкнота вышла вскоре после того, как появилась купюра на тему достижения мира в Украине», - отметили в Минкульте.

Банкноты имеют фиолетовый оттенок, который используют для купюры номиналом 500 евро, но по размеру они как купюры в 20 евро. Купюры имеют вид реального евро и изготовлены по той же технологии, которая используется для настоящих евробанкнот. Лимитированную коллекцию изготовили во Франции.

Фото: mcip.gov.ua

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