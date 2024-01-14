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  1. В Украине

Совершил поворот не из нужной полосы – получил штраф: в Киеве наказали водителя, видео

22:00, 14 января 2024
Полицейские вынесли на нарушителя постановление и провели с ним профилактическую беседу.
Совершил поворот не из нужной полосы – получил штраф: в Киеве наказали водителя, видео
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В Киеве правоохранители составили протокол на водителя автомобиля Renault, нарушившего правила дорожного движения — совершил поворот не из нужной полосы. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

«Полицейские вынесли на нарушителя постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения таких нарушений в будущем», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать ПДД в таком случае:

Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра.

Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.

Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения.

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