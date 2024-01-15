На Волыни произошел пожар в общежитии, фото

Во время пожара в общежитии были эвакуированы 90 детей.

Фото: ГСЧС

В понедельник, 15 января, в общежитии Шацкого лесного колледжа имени В.В. Сулька произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели эвакуировали лестничной клеткой 90 учеников и ликвидировали возгорание в сантехническом помещении.

В ГСЧС отметили, что вероятной причиной пожара является короткое замыкание электросети.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в Киевской области горел институт.

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