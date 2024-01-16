В Киеве на Теремках загорелась маршрутка: огонь почти полностью уничтожил транспорт, фото и видео

Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутки, стоявшей на проезжей части дороги.

Утром 16 января в Киеве на Теремках загорелась маршрутка. Транспорт выгорел почти дотла. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, сообщение о пожаре по проспекту Академика Глушкова (Голосеевский р-н) поступило 16 января в 06:48.

Возгорание произошло в моторном отсеке маршрутки, стоявшей на проезжей части дороги. В 07:17 пожар был ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара еще будут устанавливаться.

Спасатели и очевидцы публикуют фото и видео пожара.

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