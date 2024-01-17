Одессу атаковали «шахеды»: поврежден жилой дом, фото и видео

Враг атаковал Одессу ударными дронами-камикадзе.

В ночь на среду, 17 января, российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе.

Как сообщили в МВД, в результате атаки произошло возгорание газовой трубы, легковых автомобилей, балконов и квартиры.

«Эвакуировали 130 человек. На месте развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля», - говорится в сообщении.

В МВД добавляют, что в результате атаки пострадали 3 человека.

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