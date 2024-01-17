Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Олег Бачун вместо нового суда получил квалификационное оценивание

Бывший председатель Окружного административного суда города Киева планировал перевестись в Киевский окружной административный суд, но ВККС решила иначе.

Цифровизация военного учета: какие персональные данные попадут в Реестр военнообязанных и что будет в Электронном кабинете призывника – полный анализ принятого закона

Верховная Рада приняла закон о цифровизации военного учета и установлении перечня данных, которые попадут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов – полный анализ закона от «Судебно-юридической газеты».

Верховная Рада одобрила законопроект о 10 годах лишения свободы за несанкционированное копирование информации из публичных реестров

Народные депутаты приняли за основу законопроект, устанавливающий наказание от 10 до 15 лет лишения свободы за несанкционированный перехват или копирование информации из реестров, а также за распространение информации с ограниченным доступом.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодекс, которые есть в Плане реформ от США, относительно прозрачности управления государственными компаниями

Парламент готовится рассмотреть законопроект об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером, учредителем или участником которых является государство – данная реформа связана с условиями оказания помощи от США.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд ВС заключил, что ожидание судебное заседание является составной частью юридической помощи, и время, затраченное на ожидание начала заседания адвокатом, подлежит компенсации наравне с другими расходами.

  1. В Украине

Одессу атаковали «шахеды»: поврежден жилой дом, фото и видео

08:26, 17 января 2024
Враг атаковал Одессу ударными дронами-камикадзе.
Одессу атаковали «шахеды»: поврежден жилой дом, фото и видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В ночь на среду, 17 января, российские оккупационные войска атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе.

Как сообщили в МВД, в результате атаки произошло возгорание газовой трубы, легковых автомобилей, балконов и квартиры.

«Эвакуировали 130 человек. На месте развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома. Взрывной волной повреждено 8 и огнем уничтожено 4 автомобиля», - говорится в сообщении.

  В МВД добавляют, что в результате атаки пострадали 3 человека.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області