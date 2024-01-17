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  1. В Украине

В результате ракетного обстрела Харькова повреждено помещение одного из судов города, фото

10:59, 17 января 2024
Обнародовали фото повреждений помещения одного из судов Харькова.
В результате ракетного обстрела Харькова повреждено помещение одного из судов города, фото
Источник фото: court.gov.ua
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Во вторник, 16 января, российские оккупационные войска совершили ракетный обстрел Харькова.

Как отмечает Харьковская областная прокуратура, 16 января около 21:45 враг нанес ракетный удар по жилому сектору в Холодногорском районе Харькова. Атака была осуществлена двумя ракетами типа С-300 с территории белгородской области рф.

 «Зафиксировано попадание в фасад трехэтажного жилого дома, в результате чего здание частично разрушено», - говорится в сообщении.

В общей сложности повреждено 19 многоквартирных жилых домов, частное медицинское учреждение и автомобили.

В результате ракетных обстрелов города Харькова значительные повреждения также получило помещение одного из судов города. Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти Украины.

Также там обнародовали фото повреждения.

Источник фото: court.gov.ua

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