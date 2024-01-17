Проехала на знак «въезд запрещен» — получила штраф: в Киеве наказали водителя, видео

Столичные патрульные остановили нарушительницу, вынесли на нее постановление и провели с ним профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

В Соломенском районе Киева водитель автомобиля Chrysler нарушила требования дорожных знаков 4.5 «Движение прямо или налево» и 3.21 «Въезд запрещен» и была оштрафована.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители сразу остановили нарушительницу, вынесли на нее постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП и провели с гражданкой профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

В полиции напомнили, что дорожный знак 4.5 «Движение прямо и слева» ПДД позволяет транспортным средствам двигаться только в изображенных на нем направлениях. Также знак позволяет производить разворот, если это не запрещено другими дорожными знаками.

Дорожный знак 3.21 «Въезд запрещен» запрещает въезд всех транспортных средств.

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