В Киеве мужчина упал в лифтовую шахту и не мог выбраться самостоятельно: видео

В результате падения, мужчина получил многочисленные травмы.

В Днепровском районе столицы мужчина упал в лифтовую шахту. Инцидент произошел на улице Евгения Маланюка, недалеко от метро "Левобережная". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

По полученной информации, 17 января в 13:57 поступило сообщение о том, что на указанной улице находится человек в лифтовой шахте. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

На месте вызова чрезвычайники установили, что мужчина получил травмы при падении в лифтовую шахту и не мог самостоятельно покинуть помещение. Спасатели успешно достали пострадавшего из шахты и передали медицинскому персоналу. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются правоохранительными органами.

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