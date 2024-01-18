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Кабмин внес изменения в порядок подтверждения военнослужащими статуса лиц, непосредственно участвующих в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности

Речь идет о подтверждении статуса лиц, принимающих непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф, с целью применения льготы по налогообложению военным сбором.

Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%

В 2024 году условия сдачи экзаменов на право управления автомобилем станут еще более жесткими.

Среди чиновников, получающих зарплаты при поддержке США, проведут опрос в Дії, - Михаил Федоров

Опрос нужен для демонстрации партнерам большей подотчетности и касается тех госслужащих, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США, - глава Минцифры Михаил Федоров.

Нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией, – спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер

По ее словам, нужно надежное руководство Счетной палаты, а Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом.

  1. В Украине

На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен, — Белошицкий, видео

10:20, 18 января 2024
По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции, аварий в местах, где установлены камеры, уменьшилось втрое.
На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен, — Белошицкий, видео

На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что камеры устанавливаются только в местах, где наблюдается значительное количество ДТП. По его словам, статистика показывает, что аварий в местах, где есть камеры, стало меньше в три раза.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускается Единая система видеомониторинга состояния публичной безопасности. К указанной платформе будут подключены камеры видеонаблюдения, которые находятся на автодорогах государственного значения, в местах большого скопления людей, а также те камеры, которые подключены к муниципальным системам «Безопасный город».

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