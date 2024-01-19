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В Одессе рухнула стена инфекционной больницы: фото и видео

15:39, 19 января 2024
Больница считалась памятником архитектуры национального значения и находилась в аварийном состоянии.
В Одессе рухнула стена инфекционной больницы: фото и видео
Источник фото: Одесса. Официально
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В пятницу, 19 января, в городе Одесса произошел обвал части стены циркульного корпуса инфекционной больницы, которую считают памятником архитектуры национального значения. Об этом сообщает Одесский городской совет.

Здание, которое находится в крайне неудовлетворительном и аварийном состоянии, не эксплуатируется по меньшей мере в течение 5 лет. В результате обрушения стены никто не пострадал.

Первый заместитель городского головы Александр Филатов заявил, что специалисты профильных служб мэрии и ученые из Одесской государственной академии строительства и архитектуры проведут обследование здания. После этого дадут рекомендации по первоочередным мерам.

«Учитывая то, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы будут согласовываться с соответствующими государственными органами», - добавили в горсовете.

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