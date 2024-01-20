На Днепропетровщине с подоконника квартиры на третьем этаже спасли детей, фото

На Днепропетровщине спасатели сняли с подоконника двоих маленьких детей, которые были дома без присмотра взрослых.
Как рассказали в ГСЧС, происшествие случилось в одной из пятиэтажек города Павлоград – на третьем этаже на подоконнике находились двое детей.
С помощью стремянки спасатели попали в квартиру, отвели малышей в безопасное место и передали сотрудникам Национальной полиции.
Выяснилось, что дети, ориентировочно 2 и 3 лет, находились дома без присмотра взрослых, отметили в ГСЧС.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.