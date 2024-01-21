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  1. В Украине

В Киеве спасатели сняли со льда молодую пару: видео

14:52, 21 января 2024
Парень и девушка зашли на опасный участок льда и не смогли самостоятельно вернуться к берегу.
В Киеве спасатели сняли со льда молодую пару: видео
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В Киеве на Днепровской Набережной парня и девушку сняли со льда водолазы-спасатели. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, спасатели получили сообщение о двух людях, которые вышли на лед и скрылись из виду у Днепровской Набережной.

Спасатели прибыли на место происшествия и отправились на поиски. На опасном участке льда находились два молодых человека.

«Парень и девушка 2001 и 2002 годов рождения зашли на опасный участок льда и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Также они не вызвали спасателей по телефону», – рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС обнародовали видео спасения молодых людей.

С юношей и девушкой спасатели провели разъяснительную беседу.

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