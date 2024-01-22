Заполнение налоговых деклараций: видеоразъяснение ГНС

Для налогоплательщиков разработали обучающие видеоролики по заполнению налоговых деклараций.

Фото: svp.tax.gov.ua

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило, что налоговая для удобства и помощи налогоплательщикам при составлении налоговой отчетности разработала обучающие видеоролики по вопросу заполнения налоговых деклараций по местным налогам и сборам и рентной платной. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Заполнение налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств

Заполнение налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка

Порядок заполнения расчета по рентной плате за специальное использование поверхностных вод для нужд водного транспорта

Заполнение налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности)

Заполнение налоговой декларации сбора за места для парковки транспортных средств

Заполнение расчета по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых

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