В Киеве патрульные догнали и оштрафовали водителей, которые не пропустили пешеходов: видео

Инспекторы составили на нарушителей административные материалы.

В Киеве инспекторы оперативно наказали водителей автомобилей «Mazda» и «Peugeout», которые не предоставили предпочтение в движении пешеходу, который как раз переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Патрульные остановили обоих нарушителей и составили административные материалы.

Согласно п. 18. 1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

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