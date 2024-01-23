Массированная атака на Украину: одну из вражеских ракет уничтожили пулеметом, видео

На севере мобильным огневым группам удалось сбить несколько ракет.

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Во вторник, 23 января, во время массированного ракетного удара украинские защитники уничтожили российскую крылатую ракету из пулемета Browning. Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

«В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет противника. Одна из них уничтожена пулеметом «Браунинг», - отметил он.

Командующий также показал видео работы оружия.

Ранее мы писали, что в Святошинском районе Киева в квартире обнаружили боеголовку не сдетонировавшей ракеты.

Добавим, что Киев был атакован баллистическими и крылатыми ракетами.

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