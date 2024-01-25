В Киеве полиция нашла потерянных собак и разыскала владелицу, фото

Женщина была очень рада, ведь как раз разыскивала любимцев.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В столице инспекторы патрульной полиции вернули владелице пушистых путешественников.

Как рассказали в полиции, событие произошло вечером в Оболонском районе Киева.

Патрулируя, полицейские заметили двух растерявшихся собак без хозяина. Инспекторы остановились, чтобы проверить все ли хорошо с ними.

Четвероногие, к счастью, имели ошейники с номером телефона владельца. Полицейские сообщили хозяйке о найденных животных. Женщина была очень рада, ведь разыскивала любимцев.

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