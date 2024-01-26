В Киеве завершили ремонт теплосети возле станции метро «Хрещатик», фото

Далее будет выполнено благоустройство и восстановлено ФЭМ-покрытие пешеходной зоны.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» устранило повреждение теплосети на Крещатике возле станции метро. Об этом сообщили в КГГА.

По информации предприятия, аварийная бригада демонтировала поврежденные участки теплосети. Вместо них смонтировали новые стальные трубы, выполнили гидроизоляцию и утепление.

«Ремонтные работы провели без отключения от теплоснабжения жилых домов и завершили меньше, чем за сутки», - отметили в КГГА.

В дальнейшем будет выполнено благоустройство и восстановлено ФЭМ-покрытие пешеходной зоны.

Как мы писали, специалисты проводили ремонтные работы теплосети возле станции метро «Хрещатик». Повреждения были обнаружены накануне во время диагностики трубопровода.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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