Во Львовской области депутатам на сессии вручили повестки, видео

В ходе заседания сессии Червоноградского городского совета представители ТЦК вручили повестки депутатам.

Во время заседания сессии Червоноградского городского совета во Львовской области представители ТЦК вручили повестки семи депутатам, присутствовавшим в зале. Соответствующее видео публикуют местные СМИ.

Представители ТЦК посетили горсовет в самом начале сессии. По словам военных, большинство депутатов Червонограда уже были в ТЦК и прошли ВЛК.

"Но есть 10 депутатов, которые категорически не хотят к нам прийти. Я очень хочу пригласить вас прийти к нам пройти ВЛК для уточнения учетных военных данных", – сказал представитель ТЦК. После чего он начал зачитывать фамилии, а его коллега вручал депутатам повестки.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает отправлять депутатов и госслужащих в военные учебные центры.

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