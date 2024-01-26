Обязанность защищать государство у нас записана для всех, — депутат Совсун поддержала идею мобилизации женщин, видео

Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин, заявив, что в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины.

Депутатка от партии "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин. Она отметила, что в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Об этом она сказала в интервью Эмми Антонюк.

"У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", – заявила Совсун.

Она подчеркнула, что в Украине много женщин, которые уже служат.

"Моя позиция такова: если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем – нет картины, где мы вытягиваем без женщин... И с точки зрения обеспечения справедливости. Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить часть людей, служащих в армии, причем надо понимать, что вы говорите о службе непосредственно на передке, штурмовиками, но на самом деле служба в армии это часто работа в тылу, и там часть работы женщины могли бы выполнять. ", – добавила депутатка.

Публикуем отрывок из интервью.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон о принудительной мобилизации женщин для военной службы.

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