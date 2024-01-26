На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря, фото

В Ковельском районе Волынской области обнаружили подпольный цех по обработке янтаря, сообщает ГПСУ.
Отмечается, что изъято более 120 килограммов обработанных и необработанных камней, готовых изделий из них, черновых записей.
Незаконная "янтарная схема" была обнаружена Межведомственной группой в составе оперативников Волынского пограничного отряда и следователей Нацполиции, при силовой поддержке специального подразделения Госпогранслужбы ДОЗОР.
Обыски в рамках дела проводились у жителей Волынской и Ровенской областей. Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.
В отношении фигурантов, занимавшихся незаконной добычей, переработкой и сбытом янтаря, в том числе за границу, было начато уголовное производство.
Фото: ГПСУ
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