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  1. В Украине

На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря, фото

23:41, 26 января 2024
Были изъяты более 120 килограммов обработанных и необработанных камней, готовые изделия из них, черновые записи.
На Волыни обнаружили подпольный цех по обработке янтаря, фото
Фото: ГПСУ
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В Ковельском районе Волынской области обнаружили подпольный цех по обработке янтаря, сообщает ГПСУ.

Отмечается, что изъято более 120 килограммов обработанных и необработанных камней, готовых изделий из них, черновых записей.

Незаконная "янтарная схема" была обнаружена Межведомственной группой в составе оперативников Волынского пограничного отряда и следователей Нацполиции, при силовой поддержке специального подразделения Госпогранслужбы ДОЗОР.

Обыски в рамках дела проводились у жителей Волынской и Ровенской областей. Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.

В отношении фигурантов, занимавшихся незаконной добычей, переработкой и сбытом янтаря, в том числе за границу, было начато уголовное производство.

Фото: ГПСУ

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