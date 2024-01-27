На Закарпатье спасли уклониста, который пытался доплыть в Венгрию, видео

Мужчина через Тису хотел попасть в Венгрию.

Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники обнаружили в реке Тиса мужчину, нуждавшегося в помощи. Об этом сообщает ГПСУ.

"Мокрому и обессиленному, который уже не имел сил самостоятельно выбраться из воды, пограничники помогли выйти на берег и доставили в подразделение, где дали возможность согреться и напоили горячим чаем", - говорится в сообщении.

В ходе разговора со спасенным стало известно, что мужчина проживает в Ровенской области. 28-летний "дайвер" рассказал, что приехал на Закарпатье, чтобы через Тису попасть в Венгрию. Однако не учел, что река достаточно опасна и можно погибнуть.

Мужчина самостоятельно проложил маршрут в Венгрию с помощью навигационного приложения.

"Однако он не учел, что Тиса достаточно опасна. Стремительное течение сбило его с ног и понесло в неизвестном направлении. Все, что смог сделать молодой человек, - ухватиться за ветки на берегу реки и вызвать спасательные службы", - рассказали пограничники.

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