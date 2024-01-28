В Киеве водительница за вечер совершила три ДТП: видео от полиции

Как результат – 8 админматериалов и 4 поврежденных автомобиля.

На днях в Киеве задержали водительницу, которая совершила три ДТП. Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Водительница на видео, совершив одно ДТП, уехала с места. Игнорируя требования полицейских остановиться, по дороге въехала еще в один автомобиль, а потом еще в два. Далее – задержание и оформление админматериалов», - написал полицейский.

По его словам, за рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне на переднем сиденье был ее малолетний сын, который чудом не травмировался.

Ребенка передали медикам, также на место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции.

Женщина отказалась пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер. От управления ее отстранили и составили:

три протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП),

два протокола по ст. 122–4 (оставление места ДТП),

протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),

протокол по ч. 1 ст. 122–2 (Невыполнение требования об остановке),

и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Результат – 8 админматериалов и 4 поврежденных авто.

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