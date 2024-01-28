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  1. В Украине

В Киеве водительница за вечер совершила три ДТП: видео от полиции

11:20, 28 января 2024
Как результат – 8 админматериалов и 4 поврежденных автомобиля.
В Киеве водительница за вечер совершила три ДТП: видео от полиции
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На днях в Киеве задержали водительницу, которая совершила три ДТП. Об этом сообщил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Водительница на видео, совершив одно ДТП, уехала с места. Игнорируя требования полицейских остановиться, по дороге въехала еще в один автомобиль, а потом еще в два. Далее – задержание и оформление админматериалов», - написал полицейский.

По его словам, за рулем авто находилась 29-летняя женщина, а в салоне на переднем сиденье был ее малолетний сын, который чудом не травмировался.

Ребенка передали медикам, также на место происшествия вызвали отца и работников ювенальной превенции.

Женщина отказалась пройти осмотр на состояние опьянения с помощью прибора Драгер. От управления ее отстранили и составили:

  • три протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП),
  • два протокола по ст. 122–4 (оставление места ДТП),
  • протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения),
  • протокол по ч. 1 ст. 122–2 (Невыполнение требования об остановке),
  • и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение ПДД) КУоАП.

Результат – 8 админматериалов и 4 поврежденных авто.

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