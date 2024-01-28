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На Одесщине установили личность ребенка, который резал лезвием свою собаку на видео

23:30, 28 января 2024
У семьи изъяли двух собак и передали на обследование ветеринару, а затем – в приют.
На Одесщине установили личность ребенка, который резал лезвием свою собаку на видео
Источник фото: Facebook / Патрульная полиция Киева
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На днях полицейские обнаружили в сети видео, на котором девушка лезвием наносила животному ранения, повлекшие кровотечение.

Как сообщили в МВД, работники территориальных подразделений ГУНП в Одесской области, сотрудники управления криминального анализа и управления противодействия киберпреступлениям оперативно установили, что на видео жительница Подольского района.

По месту ее проживания обнаружили и собаку. В настоящее время она выглядит визуально здоровой.

«Правоохранители выяснили, что собаке, которую семья в свое время взяла с улицы, девушка нанесла телесные повреждения два года назад. Свои действия она сняла по телефону и опубликовала в закрытом телеграмм-канале. В то время девушке было 12 лет, то есть она не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное преступление. Следовательно, полицейские будут ходатайствовать в суде о применении в отношении нее мер воспитательного характера», - рассказал начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Также полковник полиции отметил, что несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, ранее не попадавшей в поле зрения правоохранителей и характеризующаяся по месту жительства положительно.

Мать объяснила, что никогда не замечала за дочерью жестокости. Они приютили двух собак и ухаживали за ними. Сама же девушка по поводу своего поступка сказала, что повторила действия, которые увидела в интернете.

У семьи изъяли обеих собак и передали на обследование ветеринару, а затем – в приют.

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