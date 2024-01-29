Зеленский о риске задержки помощи США: Европа останется наедине против рф, видео

Президент считает, что США не перестанут помогать Украине, иначе Европе «одной не справиться».

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США не перестанут помогать Украине, иначе Европе не справиться, НАТО ослабнет и это будет угрожать перераспределением мира. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины - это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы", - отметил Зеленский.

По словам президента, без поддержки, Украину и Европу ждут ужасающие последствия:

появится дефицит оружия и финансов в Украине;

потеряется союз между США и Европой;

если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед Европа останется наедине среди стран НАТО, кто будет противостоять рф.

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