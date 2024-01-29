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Высший совет правосудия объявит условия конкурса на должность главы ГСА, а также порядок проведения собеседований

Соответствующие документы Совет правосудия планирует утвердить 30 января.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

Частные юридические лица для участия в гражданских делах должны зарегистрировать Электронный кабинет до 20 февраля

За невыполнение такой обязанности суды смогут применять к соответствующим юридическим лицам негативные процессуальные последствия.

Должен ли мужчина предъявить отдельное исковое требование об установлении факта совместного проживания без регистрации брака в случае раздела имущества с женщиной, - позиция Верховного Суда

Мужчина доверил женщине право на распоряжение банковскими счетами, она приобрела квартиры, - Верховный Суд пересмотрел решение апелляционного суда, который отказал мужчине в иске, поскольку он, желая разделить имущество, не обращался с отдельным требованием об установлении факта совместного проживания без регистрации брака.

Суд больше не будет выходить в совещательную комнату, - парламент планирует одобрить законопроект об отмене совещательных комнат

Институт совещательной комнаты нужно отменить, потому что в судах не хватает совещательных комнат, - председатель Комитета Денис Маслов.

  1. В Украине

Зеленский о риске задержки помощи США: Европа останется наедине против рф, видео

09:53, 29 января 2024
Президент считает, что США не перестанут помогать Украине, иначе Европе «одной не справиться».
Зеленский о риске задержки помощи США: Европа останется наедине против рф, видео
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Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США не перестанут помогать Украине, иначе Европе не справиться, НАТО ослабнет и это будет угрожать перераспределением мира. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Если так произойдет и в США будет затягивание процессов поддержки Украины - это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть последовательные проблемы", - отметил Зеленский.

По словам президента, без поддержки, Украину и Европу ждут ужасающие последствия:

  • появится дефицит оружия и финансов в Украине;
  • потеряется союз между США и Европой;
  • если Украина не выдержит и Путин пойдет вперед Европа останется наедине среди стран НАТО, кто будет противостоять рф.

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