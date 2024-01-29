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За $6 тысяч исключить уклонистов с воинского учета: на Буковине масштабную коррупционную схему избежания мобилизации

23:21, 29 января 2024
СБУ разоблачила на Буковине масштабную коррупционную схему избежания мобилизации, которую организовали чиновники медучреждений.
За $6 тысяч исключить уклонистов с воинского учета: на Буковине масштабную коррупционную схему избежания мобилизации
Источник фото: Управление СБ Украины в Черновицкой области
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Служба безопасности в Черновицкой области раскрыла масштабную коррупционную схему, направленную на избежание мобилизации, которую организовали должностные лица медицинских учреждений. По информации ведомства, злоумышленники выдали фиктивные медицинские справки о наличии у мужчин психических заболеваний, госпитализаций и выписок о проведенном лечении, чтобы "уклонистов" исключить с воинского учета как непригодных к военной службе. За "услугу" преступники требовали по 6 тысяч долларов США с человека.

Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов схемы, передавая неправомерную выгоду в размере 31 тыс. грн. Во время обысков изъяты деньги, черновые записи, медицинские дела и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Задержанному предъявлено подозрение по статье 27 и части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Следствие продолжается, и решается вопрос о сообщении о подозрении другим причастным лицам к противоправной деятельности.

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