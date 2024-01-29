Мужчина заказал удостоверение водителя и не понимал, почему его нет в Дії, пока не обратился в сервисный центр МВД.

Гражданин рассказал, что заказал документ в интернете.

Источник фото: Уніан

В Хмельницкой области мужчина заказал «удостоверение водителя» через интернет и использовал во время управления автомобилем. Единственное, чего не хватало – удостоверение почему-то не отражалось в Дії, и мужчина не понимал, в чем причина, пока не обратился с этой «проблемой» в сервисный центр МВД в области.

Хотя на фото, которое скинул мужчина, документ полностью идентичен оригиналу, однако в базе МВД его нет и быть не может.

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что единственный законный способ получить действительное удостоверение водителя впервые – это самостоятельно пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре.

«Не ищите незаконных путей получения водительских документов. Помните, за это предусмотрена ответственность частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины – штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет», – подчеркнули в ведомстве.

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