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  1. В Украине

Водитель нарушил ПДД на глазах у патрульных и сразу получил наказание, видео

23:17, 30 января 2024
Водитель автомобиля Renault совершил поворот не из нужной полосы и был оштрафован.
Водитель нарушил ПДД на глазах у патрульных и сразу получил наказание, видео
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В Киеве на улице Большой Васильковской водитель автомобиля Renault нарушил правила дорожного движения — совершил поворот не из нужной полосы.

Как сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева, на нарушителя вынесено постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение расположения транспортных средств на проезжей части) КУоАП и провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения таких нарушений в будущем.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать в таком случае

Необходимо заранее обратить внимание на информационно-указательный знак 5.18 «Направления движения по полосе» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для маневра.

Знак 5.18 показывает разрешенное направление движения для транспортных средств в полосе, над которой оно установлено.

Если вы оказались в полосе, с которой движение в запланированном вами направлении запрещено, следует ехать в разрешенном направлении, не нарушая правила дорожного движения, добавляют в полиции.

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