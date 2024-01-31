Зеленский рассказал детали 50-го обмена пленными: Почти половина – защитники Мариуполя, видео

Президент подчеркнул, что на контроле каждая фамилия и всех пропавших без вести ищут, а над возвращением пленных постоянно ведется работа.

Фото: Андрей Ермак

Как мы писали, 31 января состоялся обмен пленными, в результате которого Украина вернула домой 207 защитников. Детали 50-го юбилейного обмена сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что почти половина освобожденных – это защитники Мариуполя.

«Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделения Государственной пограничной службы и Национальной полиции. 207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы», - сказал Зеленский.

Он отметил, что всег удалось вернуть уже 3035 человек из российского плена.

По словам Президента, на контроле каждая фамилия и всех пропавших без вести ищут, а над возвращением пленных постоянно ведется работа.

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