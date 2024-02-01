Ракетный катер рф «Ивановец» пошел ко дну: в ГУР показали видео спецоперации

Украинские дроны потопили российский ракетный катер «Ивановец».

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В ночь на 1 февраля бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота рф. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

«В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «ивановец» Черноморского флота рф», - сказано в сообщении.

Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением – «Ивановец» дал крен на корму и затонул», - добавляют в ГУР.

Справка

Р-334 «Ивановец» - ракетный катер проекта 1241 «Молния», данный тип катеров предназначен для прикрытия флота от кораблей противника и воздушного нападения, он оснащен средствами ПВО и противокорабельными ракетами «Москит».

Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

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