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Падение Ил-76 в РФ: появились первые спутниковые снимки с места крушения, фото

15:05, 1 февраля 2024
На снимках виден 500-метровый след от падения российского самолета.
Падение Ил-76 в РФ: появились первые спутниковые снимки с места крушения, фото
Фото: 24tv.ua
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«Схемы» опубликовали первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

На изображениях за 31 января видно место падения Ил-76. След, который оставил самолет во время падения, простирается примерно на 500 метров.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

Кроме того, в ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76.

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