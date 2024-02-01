В ВСУ впервые издали женские комплекты военной формы: фото

Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, возрасте от 146 до 188 сантиметров и в двух группах полноты - II и III.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров. Об этом сообщает Министерство обороны.

Костюмы изготовляют в размерах от 40 до 64, возрасте от 146 до 188 сантиметров и в двух группах полноты - II и III.

Модели костюмов разрабатывало подразделение ВСУ вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Форма прошла военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

В войска уже начали поставлять 50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов.

По словам замминистра обороны Натальи Калмыковой, в армии служат десятки тысяч женщин, из которых около пяти тысяч находятся на фронте.

В госпредприятие Минобороны «Агентство оборонных закупок» уже подали заявку на закупку в 2024 году 65 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов и 100 тысяч комплектов женского белья. Продолжаются тендеры.

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