На Киевщине в лесу нашли три ручные гранаты, фото

Саперы изъяли подозрительные предметы, которые местный житель увидел в лесу.

Источник фото: ГСЧС

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В поселке Ворзель Бучанского района местный житель увидел в лесу подозрительные предметы, по внешним признакам похожие на взрывоопасные. Мужчина сообщил о находке соответствующие службы.

Как рассказали в ГСЧС Украины, выяснилось, что это были три ручные гранаты.

Чрезвычайники изъяли их и транспортировали на специальную площадку для последующего уничтожения.

Ранее в ГСЧС сообщали, что на Житомирщине в руках ребенка сдетонировал запал от ручной гранаты.

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