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  1. В Украине

На киевском Подоле водитель припарковался на трамвайных путях: фото

18:10, 3 февраля 2024
Патрульные возобновили движение общественного транспорта в Киеве после блокировки из-за нарушения ПДД.
На киевском Подоле водитель припарковался на трамвайных путях: фото
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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Патрульная полиция Киева сообщает, что сегодня они успешно вмешались в ситуацию с блокированием движения общественного транспорта в Подольском районе города.

Получив сообщение о неправомерно припаркованном авто марки Toyota, которое пренебрегая правилами дорожного движения, препятствовало движению трамваев, полицейские отправились на место происшествия.

Оказалось, что водитель не только нарушил правила парковки, но и заблокировал трамвайные пути. Немедленно принятые меры патрульных помогли восстановить движение общественного транспорта, а автомобиль уже направлен на штрафплощадку для дальнейших мер в соответствии с законом.

Водитель, совершивший нарушение, может ожидать значительный штраф за свои действия. Патрульная полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и быть внимательными, способствуя безопасности на дорогах.

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