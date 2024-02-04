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Патрульные преследовали нетрезвого водителя по Тернополю, а потом составили сразу три протокола: видео

13:04, 4 февраля 2024
20-летний водитель в Тернополе получил сразу три протокола за одну поездку.
Патрульные преследовали нетрезвого водителя по Тернополю, а потом составили сразу три протокола: видео
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Патрульные остановили нетрезвого водителя и отстранили его от управления, составив на него административные материалы.

По данным патрульная полиция Тернопольской области, вчера ночью, около 2-х часов, полицейские на проспекте Воссоединения обнаружили автомобиль Renault, который двигался по улице во время действующего комендантского часа. Инспекторы пытались остановить водителя, но он лишь ускорил движение, совершая опасные маневры.

Патрульные начали преследование и успешно остановили автомобиль нарушителя на улице Богдана Лепкого.

Оказалось, что 20-летний тернополянин управлял транспортным средством навеселе во время комендантского часа. Согласно результатам дыхательного теста, водитель имел 1,19 промилле алкоголя в крови.

На нарушителя составили три административных протокола: по ч. 2 ст. 122 КУоАП (нарушение правил пользования предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления), по ч. 1 ст. 122-2 КУоАП (невыполнение требования об остановке) и по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

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