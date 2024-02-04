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  1. В Украине

В Одессе произошел масштабный пожар на складе: фото и видео

23:31, 4 февраля 2024
В Одессе спасатели быстро ликвидировали огонь на стройматериалах складе, где загорелись строительные материалы.
В Одессе произошел масштабный пожар на складе: фото и видео
Источник фото: ГСЧС Одесской области
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Утром, 4 февраля, в Одессе вспыхнул мощный пожар, охвативший склад со строительными материалами. Об этом сообщило управление ГСЧС Одесской области.

Получив сообщение о пожаре на 21-м километре Старокиевского тракта в Одессе, спасатели немедленно отправились на место происшествия. При прибытии они установили, что загорелись строительные материалы, хранившиеся на складе.

Пожарные бригады оперативно взяли ситуацию под контроль и успешно ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. Пока неизвестна причина возникновения пожара и размер нанесенного ущерба. Сотрудники ГСЧС осуществили мероприятия по нейтрализации угрозы.

Огонь локализован благодаря совместным усилиям 9 единиц пожарной техники и 31 спасателя, кроме того, одна единица пожарной техники и 3 спасателя приняли участие в операции от Коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета".

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