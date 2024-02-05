Автотроща в Киеве: Ford Mustang на большой скорости влетел в Ford Mondeo, фото и видео

В результате аварии на улице Героев Днепра пострадали пять человек.

В воскресенье, 4 февраля, на столичной Оболони произошло ДТП — на улице Героев Днепра столкнулись две легковушки. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Как сообщили правоохранители, 39-летний водитель транспортного средства Ford Mustang не выбрал безопасную скорость и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Ford Mondeo.

В результате аварии пострадали пять человек. Водителя и пассажира Ford Mustang, а также водителя Ford Mondeo и двух его пассажиров, среди которых 7-летний ребенок, госпитализировали в больницу с разными травмами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.